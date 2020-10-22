Байден перед финальными дебатами убедился, что у него нет COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перед финальными дебатами с Дональдом Трампом сдал тест на коронавирус, и тот показал отрицательный результат, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на штаб Байдена.

"Байден сделал сегодня ПЦР-тест на COVID-19, и COVID-19 не был обнаружен", - цитирует телеканал заявление кампании Байдена.

В 21:00 четверга по местному времени начнутся финальные дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника Байдена. Они обсудят пандемию коронавируса, вопросы расового неравенства, климатических изменений, национальную безопасность и руководство страной.