ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

Совет ЕС ввел санкции против двух физических лиц и специального центра ГРУ за кибератаки на германский Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), постановление опубликовано в четверг в "Официальном журнале" Евросоюза.

Под санкции подпали Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генерального штаба ВС РФ и начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

Санкции введены также против 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Бадин, как сообщается в приложении к постановлению Совета ЕС, "входил в состав группы сотрудников российской военной разведки, осуществившей кибератаку на Федеральный парламент Германии ("Deutscher Bundestag") в апреле и мае 2015 года".

"Эта кибератака была нацелена на парламентскую информационную систему и нарушила ее работу на несколько дней. Был похищен значительный объем данных, пострадали аккаунты электронной почты нескольких парламентариев, а также канцлера Ангелы Меркель", - отмечается в публикации.

Костюкову как руководителю вменяют кибератаки "со значительными последствиями, представляющими внешнюю угрозу для союза или его государств-членов".

В публикации относительно Костюкова также указывается на кибератаки против парламента Германии в апреле и мае 2015 года. Кроме того, отмечается "попытка кибератаки, направленной на взлом сети Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия в Нидерландах в апреле 2018 года".

Постановление о санкциях вступило в силу в день публикации, 22 октября.

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на поездки в ЕС.