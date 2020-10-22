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19:03 22.10.2020

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

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Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

Лондон вслед за Брюсселем ввел санкции против двух физических лиц и специального центра ГРУ за кибератаки на германский Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в заявлении МИД Британии, распространенном в четверг.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Германией и нашими европейскими партнерами, чтобы привлечь к ответственности Россию за кибератаки, направленные на подрыв западных демократических государств", - говорится в заявлении главы МИД Британии Доминика Рааба.

Санкции вступают в силу немедленно. Они включают в себя заморозку активов этих лиц и запрет на въезд в страну, отмечается в заявлении МИД Британии.

Под санкции ЕС и Великобритании, таким образом, подпали Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генерального штаба ВС РФ и начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков. Санкции введены также против 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Теги: #гру #россия #санкции #британия
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