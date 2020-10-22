Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если генеральный прокурор Ирина Венедиктова не будет показывать серьезные результаты борьбы с коррупцией, то он может предложить другую кандидатуру на этот пост.

"Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять, и предложить другую кандидатуру", - сказал он в интервью четырем украинским телеканалам, показанном в четверг.

Зеленский указал, что "до Нового года мы договорились показать серьезные результаты".