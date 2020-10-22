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18:49 22.10.2020

Еврокомиссия получила поддержку Европарламента в борьбе против "золотых паспортов"

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Еврокомиссия получила поддержку Европарламента в борьбе против "золотых паспортов"

Европейская комиссия (ЕК) получила в Европарламенте полную поддержку своего решения начать санкционную процедуру в отношении Кипра и Мальты за их программы предоставления гражданства ЕС в обмен на инвестиции.

"Европейская комиссия разделяет высказанные депутатами озабоченности. Некоторые из вас хотели бы, чтобы мы начали эту санкционную процедуру на более ранней стадии. Но мы пытались начать с политического решения путем диалога с государствами-членами союза", - сказал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, поблагодарив параламентариев за поддержку.

Еврокомиссия напоминает, что программы "золотых паспортов" имеют последствия для ЕС. Когда одно из государств-членов предоставляет кому-то гражданство, то соответствующее лицо автоматически становится гражданином ЕС и пользуется всеми правами, связанными с этим статусом, такими как право свободного перемещения, пребывания и работы на территории всего союза или право голосования на выборах в Европейский парламент и местные органы власти всех членов ЕС. Таким образом, решение этого государства не ограничено его собственной юрисдикцией и затрагивает интересы всех стран союза.

В дискуссии члены Европарламента отмечали, что некоторым странам важны многомиллиардные инвестиции, получаемые от торговли "золотыми паспортами", но европейские ценности дороже.

"Это не инвестиции, это - преступные деньги и уклонение от налогов", - считает депутат из группы социалистов, соглашаясь с другими, кто связывает подобное получение гражданства с организованной преступностью, отмыванием денег и мафией.

Некоторые ораторы требовали специального законодательного запрета "золотых паспортов". "Национальные государства не имеют права продавать то, что им не принадлежит - гражанство ЕС", - заявила представительница либералов.

Депутаты указывали, что "золотые паспорта" - это ворота в ЕС для преступников, коррупционеров, членов семей диктаторов и даже поддержка исламистского терроризма. Представительница Кипра свидетельствовала, что торговля гражданством усиливает несправедливость и неравенство в странах, торгующих им.

"Европейские ценности не продаются", - подытожил Рейндерс.

"Понятно, что есть много вопросов к гражданству, уже предоставленному Кипром и Мальтой, - отметил он. - В соответствии с существующими правилами и следуя установленной процедуре, такие решения о натурализации при необходимости должны быть отозваны".

Рейндерс также заметил, что озабоченность Брюсселя не ограничивается Кипром и Мальтой, но также касается и Болгарии, которая также предлагает схему предоставления гражданства за инвестиции. Он сообщил, что ЕК направила на этой неделе болгарским властям письмо с "настоятельной рекомендацией" отказаться от этой практики и предупредила, что Болгария рискует понести такую же юридическую ответственность, как Кипр и Мальта.

Еврокомиссия не забыла и о схемах представления видов на жительство за инвестиции или покупку недвижимости, известных как "золотые визы". Хотя эти схемы не дают тех же прав, что "золотые паспорта", они являются предварительным условием начала процесса получения гражданства. Большинство рисков, таких как угроза безопасности, отмывание денег и коррупция, те же. Обладатели видов на жительство могут свободно перемещаться по всему шенгенскому пространству. Еврокомиссия внимательно следит за этими схемами.

В этой связи Брюссель также отмечает риски, исходящие от стран-кандидатов в ЕС, а также других государств, которые имеют с ними безвизовый режим и могут использовать его для продажи своего гражданства. Еврокомиссия еще в январе прошлого года направила всем им соответствующие предупреждения.

Теги: #ес #гражданство #паспорта
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