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18:33 22.10.2020

Четыре крупнейших медучреждения Одессы полностью перепрофилируют исключительно под COVID-19, - глава ОГА

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Четыре крупнейших медучреждения Одессы полностью перепрофилируют исключительно под COVID-19, - глава ОГА

В связи с тем, что по расчетам эпидемиологов количество новых случаев заболевания COVID-19 значительно возрастет в ближайшие недели, в связи с чем 4 крупных медицинских учреждения Одессы полностью перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Это Одесская городская инфекционная больница, 5 городская больница, Одесский областной центр социально-значимых болезней и Одесский областной клинический медицинский центр. При большом количестве ежедневных поступлений пациентов это облегчит "маршрут пациента" для медиков и "скорой", - сообщает в четверг пресс-служба Одесской ОГА.

По словам Куцего, сейчас готовят к открытию отдельный корпус стационара в Центре социально-значимых болезней. "Это даст нам дополнительно 350 мест. Рассчитываем на поддержку Минздрава в этом вопросе", - отметил он.

По его словам, регион сейчас максимально увеличивает поставки кислорода в медучреждения региона. Ожидается, что в ближайшие дни Одесский припортовый завод получит лицензию Минздрава и покроет все потребности местных больниц.

Теги: #коронавирус #одесса
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