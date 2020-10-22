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17:51 22.10.2020

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

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Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о режиме прекращения огня с начала четверга, украинские военные не пострадали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 22 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открыл огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Артема", - сказано в сводке штаба ООС, опубликованной на странице в Facebook.

Кроме того, вражеские выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи н.п.Новолуганское, дважды враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе н.п. Шумы.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - добавили в штабе ООС.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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