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17:46 22.10.2020

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

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Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

В Обухове под Киевом спасатели тушили территории предприятия которое специализируется на утилизации химических веществ и медицинских препаратов. Ожоги получили 4 работника предприятия, сообщает в четверг пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

Сообщение о пожаре в г. Обухов на ул. Промышленная поступило в 13:45

"К месту вызова были направлены дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Обухов и спасателей Кагарлицкого, Белоцерковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов… Установлено, что возгорание возникло на территории предприятия, которое специализируется на утилизации химических веществ и медицинских препаратов. Пожар возник непосредственно в ангаре на площади 150 кв. м., пристроенного к металлическому складского помещения площадь которого составляет 600 кв. м….В результате пожара ожоги получили 4 работника предприятия", - говорится в сообщении ГСЧС .

Объявлен второй ранг пожара и направлено к месту происшествия 9 единиц техники.

Пожар был локализован в 14:36 и полностью ликвидирован в 15:32.

На месте происшествия сосредоточено 9 единиц техники и 42 человека личного состава.

Теги: #гсчс #обухов #пожар
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