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16:31 22.10.2020

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

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СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали продажу на одном из хакерских форумов персональных данных граждан накануне местных выборов.

"На одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал приобрести базу данных, которая по многим признакам совпадает с информацией, хранящейся в АИТС "Государственный реестр избирателей". Данные с указанием места жительства и номеров избирательных участков пользуются большим спросом у "даркнета" накануне проведения выборов в органы местного самоуправления. Ведь эта информация может быть использована заказчиками для воздействия на электоральные предпочтения избирателей", - сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили личность злоумышленника и провели ряд следственных действий, во время которых была изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и перечень "клиентов", которые приобрели персональные данные избирателей. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Теги: #сбу #выборы #киберпреступность
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