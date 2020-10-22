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15:31 22.10.2020

Шмыгаль поручил ускорить создание е-платформы для поступления иностранных студентов в украинские вузы

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Шмыгаль поручил ускорить создание е-платформы для поступления иностранных студентов в украинские вузы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ускорить запуска Единой межведомственной электронной платформы, которая призвана упростить процедуру поступления иностранных студентов в украинские высшие учебные заведения.

"Иностранные студенты должны иметь равные и прозрачные условия вступления в украинские высшие учебные заведения без каких-либо коррупционных составляющих. Создание электронной платформы для иностранных студентов должно модернизировать систему поступления в направлении доступности и комфортности как для университетов и институтов, так и для абитуриентов. Это продолжение курса украинского правительства в сфере цифровизации", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер поручил министерствам ускорить работу по созданию единой межведомственной электронной платформы для иностранных студентов, чтобы как можно скорее ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.

"Понятные для всех участников процесса правила поступления для иностранцев - это также о создании положительного имиджа нашей страны. Такой шаг будет способствовать популяризации получения высшего образования в Украине", - отметил он.

Кроме этого, глава правительства поручил Министерству образования и науки совместно с Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел и Министерством цифровой трансформации разработать внедрение электронных приглашений на обучение, что будет способствовать предупреждению злоупотреблений в этой сфере.

Теги: #шмыгаль #иностранцы #вузы
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