Введение новых критериев карантина и ограничений отсрочило на 1-2 недели критическую нагрузку на систему здравоохранения - KSE

Введение правительством 13 октября новых критериев карантина и ограничений не изменило прогноз Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) по смертности от COVID-19, но сдвинуло на одну-две недели прогнозируемую критическую нагрузку на систему здравоохранения, сообщил руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко в ходе презентации модели распространения COVID-19 в Украине в четверг.

"Мы обновили прогнозы: предыдущий был основан на карантинных ограничениях от 17 сентября, а новый основан на критериях 13 октября. Изменения в карантине повлияли на пиковую нагрузку на систему здравоохранения, сократили и отсрочили на одну-две недели. Пиковая нагрузка будет на уровне 93% загруженности коек. Прогноз по смертности не изменился – до конца года стоит ожидать до 20 тыс. умерших", - сказал он.

В свою очередь руководитель центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что количество проводимых за сутки ПЦР-тестов в Украине равно количеству образцов в очереди.

"За последние 10 дней количество тестов, которые Украина делает в сутки, и количество тестов, которые стоят в очереди в сутки, примерно одинаковое. При этом ситуация в областях с наиболее активным распространением еще хуже, например, в Харьковской области количество тестов в очереди вдвое превышает количество тех, которые делают, в Сумской – в три раза, в Донецкой – более чем в четыре раза", - сказал он.

Ковтонюк отметил, что количества проводимых тестов в Украине недостаточно для контроля вспышки. "Мы в прогноз включили новость о том, что в Украине появятся экспресс-тесты на антиген. Ожидается, что они смогут заменять диагностические ПЦР-тесты. Было заявление от главного санврача, что Украина планирует закупать 1 млн таких тестов каждый месяц. Если мы сможем делать такие тесты, то Украина сможет выйти на показатель около 60 тыс. в день, что вполовину меньше от необходимого для контроля распространения", - сказал он.

По словам экспертов, центрами активной вспышки COVID-19 в Украине являются семь областей - Луганская, Кировоградская, Харьковская, Сумская, Хмельницкая, Житомирская и Полтавская.

Ковтонюк добавил, что каждое пятое медучреждение, предоставляющее помощь пациентам с COVID-19 в Украине, находится в зоне критической нагрузки, а в 54 медучреждениях на 100% загружены реанимационные койки.

"68% медучреждений (298) находятся в зоне безопасности, когда медучреждения справляются с нагрузками, 12% (53) – в зоне перегрузки, когда ресурсы исчерпываются, 19% (85) – в зоне критической нагрузки, когда медучреждение или почти, или полностью заполнено. В 54 медучреждениях реанимационные койки загружены на 100%, среди них пять больниц в Киеве (в частности, Александровская больница)", - сказал он.

При этом Ковтонюк отметил, что Украина продолжает входить в пятерку стран Европы с наиболее проблемной ситуацией.

Эксперты подчеркнули, что "текущая система карантинных ограничений не позволит избежать стремительного распространения вируса в Украине и возможной критической нагрузки на систему здравоохранения в первой декаде ноября, а рост заболеваемости не прекратится, даже если все области постепенно войдут в "красную" зону".

"Есть несколько проблем системы карантинных ограничений в Украине – она действует на последствия, а не предотвращает вспышки, "красные" зоны внедряются только тогда, когда на территории уже есть последствия вспышки, ограничения "красных" зон внедряются выборочно, уровень соблюдения гражданами ограничений также низкий", - подчеркнул Ковтонюк.

"Критерии для внедрения карантинных ограничений должны реагировать не на последствия, а на начало вспышек. Ограничения должны внедрятся в комплексе и автоматически на основании эпидемических показателей", - добавил он.

Ковтонюк также отметил, что в разных странах Европы есть похожие ограничения - на количество контактов, работу баров и ресторанов, массовые мероприятия. Практически во всех странах ограничения не распространяются на школы, детские сады, транспорт и бизнес (помимо сфер, которые могут работать дистанционно).

Помимо этого эксперты добавили, что "весенний карантин был оправдан - если сравнить стоимость спасенных жизней (стоимость статистической жизни украинца составляет $454 тыс.) и потери от экономики, то дельта между ними была $5-7 млрд"