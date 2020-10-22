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15:03 22.10.2020

На аттестацию является около 80% прокуроров местных прокуратур, остальные смогут пройти ее позже – генпрокурор

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На аттестацию является около 80% прокуроров местных прокуратур, остальные смогут пройти ее позже – генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает высокую явку прокуроров местных прокуратур на аттестацию, которая является третьим этапом проводимой в Украине реформы прокуратуры, сообщается на сайте Офиса генпрокурора в четверг.

"Даже, несмотря на пандемию, у нас сейчас достаточно высокая явка прокуроров местных прокуратур - около 80%. Это свидетельствует о повышении доверия к реформе. Те же, кто не смогут сейчас из-за болезни принять участие в тестировании, смогут сдать экзамены позже", - сказала Венедиктова в ходе встречи с временным поверенным в делах США Кристиной Квин в четверг.

Квин, в свою очередь, выразила поддержку Офису генпрокурора в последовательном проведении аттестации и заявила о готовности американской стороны оказывать содействие в этом процессе.

Теги: #аттестация #венедиктова #прокуратура
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