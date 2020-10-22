ВАКС не смог выбрать меры пресечения для судей ОАСК из-за их неявки на заседание – САП

Высший антикорруцпионный суд (ВАКС) в четверг, 22 октября, не смог провести судебное заседание по избранию главе и одному из судей Окружного административного суда г. Киев (ОАСК) мер пресечения.

"Однако заседание так и не состоялось, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники. Рассмотрение ходатайств перенесено на 9:00 и на 13:00 28 октября 2020 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Уточняется, что прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ходатайствуют об избрании судьям ОАСК меры пресечения в виде залога.

Как сообщалось, 11 августа НАБУ объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.