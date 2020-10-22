Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

В МВД призывают украинцев не совершать каких-либо насильственных действий по отношению к волонтерам, которые будут проводить в день выборов, 25 октября, опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

"Предостерегаем от каких-либо насильственных действий по отношению к этим людям… Я не знаю, как будет проводиться опрос от президента, мы только предостерегаем от физического влияния и провокаций", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в четверг на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что это предостережение вызвано негативным хайпом в социальных сетях с призывами ломать такие палатки.

При этом Шкиряк акцентировал внимание на том, что полиция не является тем органом, которому надо разрешать или запрещать подобного рода мероприятия, и лишь обеспечивает правопорядок.

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко добавил, что "полиция будет реагировать и давать правовую оценку любым незаконным действиям".

25 октября в Украине пройдут местные выборы. Одновременно с выборами будет проходить инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.