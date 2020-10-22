События

14:05 22.10.2020

Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

1 мин читать
Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

В МВД призывают украинцев не совершать каких-либо насильственных действий по отношению к волонтерам, которые будут проводить в день выборов, 25 октября, опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

"Предостерегаем от каких-либо насильственных действий по отношению к этим людям… Я не знаю, как будет проводиться опрос от президента, мы только предостерегаем от физического влияния и провокаций", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в четверг на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что это предостережение вызвано негативным хайпом в социальных сетях с призывами ломать такие палатки.

При этом Шкиряк акцентировал внимание на том, что полиция не является тем органом, которому надо разрешать или запрещать подобного рода мероприятия, и лишь обеспечивает правопорядок.

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко добавил, что "полиция будет реагировать и давать правовую оценку любым незаконным действиям".

25 октября в Украине пройдут местные выборы. Одновременно с выборами будет проходить инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

Теги: #президент #шкиряк #опрос #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 22.10.2020
У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

07:17 22.10.2020
МВД Грузии подтверждает освобождение всех заложников, захваченных налетчиком на банк в Зугдиди

МВД Грузии подтверждает освобождение всех заложников, захваченных налетчиком на банк в Зугдиди

18:47 21.10.2020
На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

15:24 21.10.2020
С 21 октября по 1 ноября МВД переходит на усиленный вариант несения службы

С 21 октября по 1 ноября МВД переходит на усиленный вариант несения службы

14:51 21.10.2020
Улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта заметили 76% украинцев – опрос "Рейтинга"

Улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта заметили 76% украинцев – опрос "Рейтинга"

14:08 21.10.2020
Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

13:45 20.10.2020
В партии "Голос" считают, что обращение Зеленского к Раде не отличалось от посланий прежних глав государств

В партии "Голос" считают, что обращение Зеленского к Раде не отличалось от посланий прежних глав государств

12:57 20.10.2020
Зеленский: год назад не думал, что менять страну к лучшему будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы

Зеленский: год назад не думал, что менять страну к лучшему будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы

12:36 20.10.2020
Украинцы хотят видеть в органах местной власти пять партий – опрос "Рейтинга"

Украинцы хотят видеть в органах местной власти пять партий – опрос "Рейтинга"

10:37 20.10.2020
Представители президента и Рады не пришли в КС на рассмотрение дела об антикоррупционном законодательстве

Представители президента и Рады не пришли в КС на рассмотрение дела об антикоррупционном законодательстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Глава ГСА Холоднюк написал заявление об отставке

В Киеве установлен антирекорд заболеваемости COVID-19 – 631 случай за сутки

МИД Украины призывает РФ прекратить незаконные археологические раскопки в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

На аттестацию является около 80% прокуроров местных прокуратур, остальные смогут пройти ее позже – генпрокурор

ВАКС не смог выбрать меры пресечения для судей ОАСК из-за их неявки на заседание – САП

В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс правоохранителей - Крищенко

Ситуация с коронавирусом в некоторых районах Испании вышла из-под контроля

В Киеве выпали из окна 9 этажа и погибли женщина с 6-летним ребенком - полиция

В Польше установлен новый антирекорд случаев заражения коронавирусом - более 12 тыс. за сутки

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате имущества бывшему замглавы правления "Банк "Финансы и Кредит"

Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Глава ГСА Холоднюк написал заявление об отставке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА