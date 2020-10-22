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13:58 22.10.2020

В Киеве выпали из окна 9 этажа и погибли женщина с 6-летним ребенком - полиция

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В Киеве выпали из окна 9 этажа и погибли женщина с 6-летним ребенком - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 29-летней женщины и 6-летнего ребенка, выпавших из окна на 9-м этаже многоэтажного дома в Соломенском районе Киева.

Как рассказал журналистам в четверг в Киеве начальник Главного управления Нациогнальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, трагедия произошла около 13:00.

"Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", - сказал Крищенко, отметив, что пока полиция не может сказать, был ли это несчастный случай, самоубийство или умышленное убийство.

В настоящее время, по его словам, полиция проводит осмотр места трагедии. В квартире на момент случившегося находился близкий родственник этой женщины.

Также Крищенко добавил, что, по имеющейся информации, у этой семьи были житейские проблемы.

Теги: #киев #трагедия #полиция #крищенко
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