В Киеве выпали из окна 9 этажа и погибли женщина с 6-летним ребенком - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 29-летней женщины и 6-летнего ребенка, выпавших из окна на 9-м этаже многоэтажного дома в Соломенском районе Киева.

Как рассказал журналистам в четверг в Киеве начальник Главного управления Нациогнальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, трагедия произошла около 13:00.

"Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", - сказал Крищенко, отметив, что пока полиция не может сказать, был ли это несчастный случай, самоубийство или умышленное убийство.

В настоящее время, по его словам, полиция проводит осмотр места трагедии. В квартире на момент случившегося находился близкий родственник этой женщины.

Также Крищенко добавил, что, по имеющейся информации, у этой семьи были житейские проблемы.