В Польше установлен новый антирекорд случаев заражения коронавирусом - более 12 тыс. за сутки

В Польше за минувшие сутки лабораторно подтверждены рекордные 12 107 новых случаев заболевания Covid-19, 3 320 человек выздоровели, 168 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в среду, 21 октября, и составил 10 040 случаев.

По состоянию на четверг, 22 октября, количество активных больных в Польше составило 108 463 (на 8 619 больше, чем днем ранее). Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 214 686 случаев инфицирования, умерли 4 019 человек, выздоровели 102 204 человека.