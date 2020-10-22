Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на рост числа заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает "ТСН", в интервью четырем украинским телеканалам глава государства пояснил, что такие ограничения могут полностью остановить экономику Украины.

Зеленский заверил, что вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в настоящее время уделяют максимум усилий.

Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которой занимались более полугода, и сейчас она проходит тестирование. "Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Не имеем права. Она, скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная, потому что не такая как другие. Что важно, проводились исследования, но не на людях", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что не может говорить сегодня о сроках появления такой вакцины, и если у кого-то вакцина от COVID-19 появится раньше, то Украина будет ее закупать.