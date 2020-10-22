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13:30 22.10.2020

Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

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Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год оппозицию Беларуси.

"Совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Беларуси", - сказал глава Европарламента в четверг на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, проходящей в Брюсселе.

Сассоли назвал лауреатов из Беларуси: инициаторов Координационного совета белорусской оппозиции - бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало.

В число белорусских лауреатов также вошли также оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Теги: #оппозиция #премия_сахарова #беларусь
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