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13:26 22.10.2020

Глава ГСА Холоднюк написал заявление об отставке

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Глава ГСА Холоднюк написал заявление об отставке

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк написал заявление об отставке по собственному желанию, в ближайшее время это заявление рассмотрит Высший совет правосудия.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. Он написал заявление об отставке по собственному желанию, оно должно быть рассмотрено в ближайшие дни Высшим советом правосудия", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГСА в четверг.

При этом в пресс-службе не уточнили день, когда именно оно будет рассматриваться.

"Заявление Холоднюка будет рассмотрено 29 октября", - сказали агентству в пресс-службе Высшего совета правосудия.

Ранее об отставке Холоднюка сообщала "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, соответствующее заявление главы ГСА планируется рассмотреть на заседании Совета правосудия 29 октября.

В издании отметили, что Холоднюк сейчас является фигурантом уголовного производства, в рамках которого Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности до 1 декабря. Исполняющей обязанности главы ГСА в настоящее время является Людмила Гизатулина. Также в октябре министр финансов Сергей Марченко раскритиковал руководство ГСА за отсутствие эффективного бюджетного планирования и хаос в финансовой политике.

Как сообщалось, глава ГСА Украины подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.1 ст.369-2, ст.351-2 Уголовного кодекса Украины. Подозрение Холоднюку, главе ОАСК Павлк Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям было вручено сотрудниками НАБУ 17 июля.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в своей же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу о так называемых "пленках Окружного административного суда Киева" до 17 января 2021 года.

Теги: #гса #отставка #холоднюк
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