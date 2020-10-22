Зеленский поручил завершить строительство дороги к Шацким озерам до лета

Президент Украины Владимир Зеленский поручик завершить в рамках программы "Большое строительство" обновление дороги, ведущей к Щацким озерам в Волынской области, до лета 2021 года, сообщается на сайте главы государства.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков доложил главе государства, что в рамках "Большого строительства" в Волынской области в текущем году обновляют не только международные, национальные и региональные дороги, но и 67 км территориальных дорог, а дорогу к Шацким озерам начинают восстанавливать в этом году, а завершить планируют в следующем.

"Давайте так, чтобы к лету все сделать. Все-таки Шацкие озера - это один из лучших украинских туристических магнитов", - поставил задачу президент.

Также, по словам Кубракова, в следующем году запланировано расширение и реконструкция пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. "В планах - чтобы (трасса – ИФ) М-07 (Киев-Ковель–Ягодин - ИФ), вся после Ковеля и до границы, была первой категории", - сказал глава Укравтодора.

Расширение к первой категории в ре кущем году проводилось также на трассе Н-22 "Киев–Ровно". Кроме того, полностью завершен обход города Луцка.

Всего в Волынской области в рамках Национальной программы "Большая стройка" в этом году планируется отремонтировать 156 км дорог, почти на 100 км уже сделан верхний слой.