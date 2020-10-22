События

13:19 22.10.2020

Зеленский поручил завершить строительство дороги к Шацким озерам до лета

1 мин читать
Зеленский поручил завершить строительство дороги к Шацким озерам до лета

Президент Украины Владимир Зеленский поручик завершить в рамках программы "Большое строительство" обновление дороги, ведущей к Щацким озерам в Волынской области, до лета 2021 года, сообщается на сайте главы государства.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков доложил главе государства, что в рамках "Большого строительства" в Волынской области в текущем году обновляют не только международные, национальные и региональные дороги, но и 67 км территориальных дорог, а дорогу к Шацким озерам начинают восстанавливать в этом году, а завершить планируют в следующем.

"Давайте так, чтобы к лету все сделать. Все-таки Шацкие озера - это один из лучших украинских туристических магнитов", - поставил задачу президент.

Также, по словам Кубракова, в следующем году запланировано расширение и реконструкция пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. "В планах - чтобы (трасса – ИФ) М-07 (Киев-Ковель–Ягодин - ИФ), вся после Ковеля и до границы, была первой категории", - сказал глава Укравтодора.

Расширение к первой категории в ре кущем году проводилось также на трассе Н-22 "Киев–Ровно". Кроме того, полностью завершен обход города Луцка.

Всего в Волынской области в рамках Национальной программы "Большая стройка" в этом году планируется отремонтировать 156 км дорог, почти на 100 км уже сделан верхний слой.

Теги: #дороги #волынская_область #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 22.10.2020
Первые 6 автодорог готовы отдать концессионерам, реализация всей программы позволит привлечь более $9 млрд частных инвестиций

Первые 6 автодорог готовы отдать концессионерам, реализация всей программы позволит привлечь более $9 млрд частных инвестиций

13:44 22.10.2020
Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

12:16 22.10.2020
У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

09:31 22.10.2020
Зеленский дал интервью украинским телеканалам– Офис президента

Зеленский дал интервью украинским телеканалам– Офис президента

23:05 21.10.2020
Зеленский подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

Зеленский подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

22:19 21.10.2020
Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"

Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"

20:59 21.10.2020
Зеленский сменил руководство СБУ в Волынской и Сумской областях – указы

Зеленский сменил руководство СБУ в Волынской и Сумской областях – указы

20:52 21.10.2020
Зеленский назначил двух новых глав департаментов СБУ

Зеленский назначил двух новых глав департаментов СБУ

20:48 21.10.2020
Зеленский уволил Нетужилова с должности главы ГУ СБУ в Крыму и назначил Кулинича

Зеленский уволил Нетужилова с должности главы ГУ СБУ в Крыму и назначил Кулинича

18:27 21.10.2020
Президент Украины предлагает Раде отменить мораторий на открытие дел о банкротстве в период карантина

Президент Украины предлагает Раде отменить мораторий на открытие дел о банкротстве в период карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Глава ГСА Холоднюк написал заявление об отставке

В Киеве установлен антирекорд заболеваемости COVID-19 – 631 случай за сутки

МИД Украины призывает РФ прекратить незаконные археологические раскопки в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

На аттестацию является около 80% прокуроров местных прокуратур, остальные смогут пройти ее позже – генпрокурор

ВАКС не смог выбрать меры пресечения для судей ОАСК из-за их неявки на заседание – САП

В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс правоохранителей - Крищенко

Ситуация с коронавирусом в некоторых районах Испании вышла из-под контроля

Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

В Киеве выпали из окна 9 этажа и погибли женщина с 6-летним ребенком - полиция

В Польше установлен новый антирекорд случаев заражения коронавирусом - более 12 тыс. за сутки

Правоохранители сообщили о подозрении в растрате имущества бывшему замглавы правления "Банк "Финансы и Кредит"

Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Глава ГСА Холоднюк написал заявление об отставке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА