События

12:52 22.10.2020

В Киеве установлен антирекорд заболеваемости COVID-19 – 631 случай за сутки

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В Киеве установлен антирекорд заболеваемости COVID-19 – 631 случай за сутки

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждено самое большое количество больных коронавирусной инфекцией за весь период пандемии – 631 человек, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 642 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 32 500 ", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.

Среди заболевших 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, а также 25 девочек от 5 до 17 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет.

Также среди заболевших 23 медика.

В больницы госпитализированы 46 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 11 304 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 96, в Соломенском - 95 и в Оболонском районе - 94 случая.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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