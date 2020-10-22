МИД Украины призывает РФ прекратить незаконные археологические раскопки в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест Российской Федерации в связи с проведением археологических раскопок, осуществляемых в рамках т.н. проекта "Крымская война" на территории Альминской долины и в г.Севастополь с грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины.

"Россия должна прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в городе Севастополь, а также обеспечить надлежащее отношение ко всему украинскому историко-культурному наследию на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, в частности в части неукоснительного выполнения обязательств России в соответствии с нормами международного права", - говорится в комментарии МИД Украины в четверг.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, РФ, как государство-оккупант, должна уважать культурные ценности, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также принимать необходимые меры для их сохранения. Кроме того, рекомендациями Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая определяет принципы международной регламентации археологических раскопок от 5 декабря 1956 года, предусмотрено, что в случае вооруженного конфликта, государство, оккупировавшее территорию другого государства, должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории.