Секретарь СНБО назвал приоритетным производство высокоточного оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов среди приоритетов государственной политики назвал производство высокоточного оружия, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас идут, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом", - отметил Данилов во время прямого включения с Вашингтоном на тему "Квест для зрелой нации", организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики.

Секретарь СНБО Украины также назвал в числе приоритетов реформирование оборонно-промышленного комплекса "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины".

Он также поблагодарил международных партнеров за предоставление Украине всесторонней помощи в сфере безопасности и отметил, что на оборонные нужды Украина выделяет не менее 5% годового ВВП.

Данилов подчеркнул, что ВСУ стали "гораздо сильнее и хорошо вооруженными" по сравнению с тем, каким была в начале российской агрессии, и постепенно приближаются к стандартам НАТО, а Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала РФ.