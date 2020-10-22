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11:40 22.10.2020

СБУ предотвратила незаконный референдум, который собирался провести поссовет на Харьковщине

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СБУ предотвратила незаконный референдум, который собирался провести поссовет на Харьковщине

Службы безопасности Украины не допустила проведение местного референдума для создания объединенной территориальной громады (ОТГ), который намеревались провести депутаты поссовета в Лозовском районе Харьковской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21.09.2020 подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины. Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая теробщина, центром которой должен стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь соседних сел", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, путем проведения "референдума" депутаты намеревались придать своему решению статус легитимного.

В четверг, 22 октября, в рамках начатого следователями Управления СБУ в Харьковской области уголовного производства, на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума проводятся неотложные следственные действия по установлению причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств.

"Служба безопасности Украины предупреждает о недопустимости действий, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины - ИФ) УК Украины, могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства", - подчеркнул Абдула.

Теги: #отг #сбу #харьковская_область
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