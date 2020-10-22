В ВСУ за сутки подтверждены 129 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины были лабораторно подтверждены 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Госпитализировано 26 человек. Еще 103 находятся на лечении дома под контролем медицинской службы, в том числе 37 военнослужащих и восемь работников ВСУ в Киевской области, 15 военнослужащих во Львовской области и семь - в Хмельницкой области. Состояние здоровья пациентов оценивается как удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 22 октября в ВСУ коронавирусной инфекцией болеют 1190 человек. Выздоровели за время пандемии 3479 человек, летальных случаев – 14. На самоизоляции находится 439 человек.