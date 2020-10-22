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10:30 22.10.2020

Руководитель Минобразования раскритиковал введенную ранее систему финансирования вузов в Украине

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Руководитель Минобразования раскритиковал введенную ранее систему финансирования вузов в Украине

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет считает несправедливой действующую систему финансирования учреждений высшего образования.

"МОН решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования. В свое время формула финансирования ЗВО была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях, кто не имеет стажа ни финансовой, ни педагогической работы. Логично, что это привело к несправедливому распределению средств", - написал Шкарлет в своем Телеграм-канале.

И.о. министра отметил, что согласен с тем, что при финансировании вузов государство должно поддерживать лучших.

"В то же время формула финансирования должна учитывать интересы не только "избранных" университетов, а также и тех, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей, журналистов и тому подобное", - добавил он.

Шкарлет сообщил, что в четверг состоится заседание Совета ректоров Киевского вузовского центра.

"Надеюсь, уважаемые ректоры четко аргументируют, все ли в порядке в тех подходах, которые навязывались раньше. Как следует исправлять ситуацию, чтобы "формула" заработала на благо украинского образования, без искусственных привилегий и без исключений", - заявил он.

Как сообщалось, с 1 января начал работать принцип финансирования университетов по показателям их деятельности. В частности, введенный формульный подход предусматривает, что 80% бюджета вуз получает гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств.

Теги: #шкарлет #минобразования #вузы
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