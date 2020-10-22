В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 7053, выздоровели 2679, умерли 116

В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 7 053 новых случаев, выздоровели 2 679 человек, умерли 116, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 21 октября, было зарегистрировано максимальные количество случаев инфицирования COVID-19 (6 719), 141 человек умер, 2 686 выздоровели. 20 октября, было 5 469 новых случаев заболевания, при этом выздоровели за сутки 3 044, а умерли 113 ранее заболевших. 19 октября сообщалось о 4 766 заболевших за сутки, 18 октября – о 5 231.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 322 879 человек, умерли от COVID-19 5 927 человек, выздоровели – 132 219.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 181 938 человек, что на 4258 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600), Хмельницкой (381), Днепропетровской (363), Полтавской (336), Львовской (319), Тернопольской (313), Запорожской (309) областях.

Также за минувшие сутки было зарегистрировано рекордное количество подозрений на COVID-19 - 7 426.