Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины открывая огонь по украинским позициям, с начала текущих суток – дважды, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 21 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в четверг.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время российские наемники применяли гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции ООС вблизи населенного пункта Артема. "Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел. Потери противника уточняются", – подчеркнули в штабе.

Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы ООС подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

"С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сводке.

В частности, в районе Новолуганское противник применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. "На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь. На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина", – добавили в пресс-центре.