События

08:17 22.10.2020

Налетчик на банк в грузинском Зугдиди освободил последних трех заложников и скрылся

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Налетчик на банк в грузинском Зугдиди освободил последних трех заложников и скрылся

Мужчина, устроивший в среду налет на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди, освободил последних трех заложников и скрылся в неизвестном направлении, - сообщает грузинская телекомпания "Рустави 2".

По заявлению одного из заложников, мужчина покинул автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее МВД Грузии сообщало, что 43 заложника были освобождены после переговоров с преступником. По информации грузинских СМИ, налетчик получил от правоохранительных органов определенную сумму денег, после чего освободил всех заложников.

СМИ также опубликовали кадры, на которых видно, как вооруженный автоматом мужчина в военной форме и в балаклаве, предположительно с гранатой в руке, выходит из здания банка, прикрываясь тремя заложниками. На заложниках при этом надеты наручники.

По данным СМИ, среди освобождённых находится начальник полиции края Самегрело - Верхней Сванетии Авто Галдава. Он принимал участие в переговорах с преступником и, предположительно, предложил себя в заложники взамен на освобождение людей.

Теги: #грузия #заложники #освобождение #налетчик
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