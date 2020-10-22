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07:51 22.10.2020

Три ребенка погибли от отравления газом в Винницкой области, один взрослый госпитализирован

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Три ребенка погибли от отравления газом в Винницкой области, один взрослый госпитализирован

В Хмельникском районе Винницкой области от отравления газом погибло трое детей, взрослый, в бессознательном состоянии, госпитализирован, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Голодьки Хмельникского района в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших (из них 2 детей 2015 и 2017 г.р.) и 1 человека в бессознательном состоянии, госпитализированного в больницу", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

По информации ГСЧС, признаков пожара не обнаружено. Подразделения службы не привлекались.

В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина - отравление природным газом.

Теги: #газ #жертвы #винницкая
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