В Харькове к концу недели будут отапливаться все объекты социально-культурной сферы и большинство жилых домов

По состоянию на 15:00 среды, 21 октября, в Харькове отапливается 90% объектов социально-культурной сферы и 50% жилых домов, сообщил секретарь горсовета Александр Новак.

"К концу недели будет завершен план по запуску тепла в учебных и лечебных учреждениях, и максимально приблизим завершение запуска тепла в жилых домах", цитирует пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщалось, отопительный сезон в Харькове стартовал 15 октября.