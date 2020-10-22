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05:39 22.10.2020

В Харькове к концу недели будут отапливаться все объекты социально-культурной сферы и большинство жилых домов

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В Харькове к концу недели будут отапливаться все объекты социально-культурной сферы и большинство жилых домов

По состоянию на 15:00 среды, 21 октября, в Харькове отапливается 90% объектов социально-культурной сферы и 50% жилых домов, сообщил секретарь горсовета Александр Новак.

"К концу недели будет завершен план по запуску тепла в учебных и лечебных учреждениях, и максимально приблизим завершение запуска тепла в жилых домах", цитирует пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщалось, отопительный сезон в Харькове стартовал 15 октября.

Теги: #отопление #харьков
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