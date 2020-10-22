Сенаторы США заявили об угрозах избирательным системам США из-за рубежа

Исполняющий обязанности председателя сенатского комитета по разведке республиканец Марко Рубио и его заместитель демократ Марк Уорнер предупредили об угрозах избирательным системам и инфраструктуре со стороны противников США и призвали к бдительности.

"Наши противники за рубежом стремятся посеять хаос и подорвать веру избирателей в наши демократические институты, включая избирательные системы и инфраструктуру, на которые мы полагаемся для регистрации и надлежащего сообщения о волеизъявлении избирателей. Они могут стремиться нацелиться на эти системы (...), чтобы подорвать доверие к ним и нашу уверенность в них", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте сената.

Законодатели призвали в последние недели перед выборами проявлять особую осторожность в отношении любой информации, связанной с выборами.

Они отметили, что чиновники в штатах, связанные с выборами, "находятся в постоянном контакте с федеральными правоохранительными органами и специалистами по кибербезопасности, чтобы гарантировать выборам 2020 года безопасность и свободу от внешнего вмешательства".