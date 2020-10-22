Во Франции зарегистрировали более 26 тыс. заражений COVID-19 за сутки

Во Франции за последние сутки зарегистрировали более 26 тыс. новых случаев заражения, сообщает газета "Фигаро".

Кроме того, за сутки скончались 166 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус.

Таким образом, с начала пандемии во Франции выявили 957,4 тыс. зараженных COVID-19, скончались из них 34 тыс. человек. За последние дни госпитализировали более девяти тысяч человек, из них 1 584 находятся в реанимации.

Процент положительных результатов тестов на коронавирус во Франции продолжает расти. В регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны действует комендантский час, за первое нарушение которого грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение - до 3,7 тысяч евро.