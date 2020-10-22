Сотрудник Харьковского УСБУ продавал служебную информацию с ограниченным доступом

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР задержали старшего оперуполномоченного УСБУ в Харьковской области, который за "вознаграждение" передавал заинтересованным лицам служебную информацию с ограниченным доступом

"Стоимость "услуги" составляла от 3 до 5 тыс.дол. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения второй половины взятки в размере 2,5 тысячи долларов", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины и избрания ему меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального Прокурора Украины.