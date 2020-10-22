События

03:47 22.10.2020

Сотрудник Харьковского УСБУ продавал служебную информацию с ограниченным доступом

1 мин читать
Сотрудник Харьковского УСБУ продавал служебную информацию с ограниченным доступом

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР задержали старшего оперуполномоченного УСБУ в Харьковской области, который за "вознаграждение" передавал заинтересованным лицам служебную информацию с ограниченным доступом

"Стоимость "услуги" составляла от 3 до 5 тыс.дол. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения второй половины взятки в размере 2,5 тысячи долларов", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины и избрания ему меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального Прокурора Украины.

Теги: #информация #сбу #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:59 21.10.2020
Зеленский сменил руководство СБУ в Волынской и Сумской областях – указы

Зеленский сменил руководство СБУ в Волынской и Сумской областях – указы

20:52 21.10.2020
Зеленский назначил двух новых глав департаментов СБУ

Зеленский назначил двух новых глав департаментов СБУ

20:48 21.10.2020
Зеленский уволил Нетужилова с должности главы ГУ СБУ в Крыму и назначил Кулинича

Зеленский уволил Нетужилова с должности главы ГУ СБУ в Крыму и назначил Кулинича

18:49 20.10.2020
СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

16:37 20.10.2020
Контрразведка СБУ задокументировала факты принудительного вовлечения жителей ОРЛО в группировки боевиков

Контрразведка СБУ задокументировала факты принудительного вовлечения жителей ОРЛО в группировки боевиков

12:25 20.10.2020
В Одессе заблокировали транзит 750 кг психотропов, использующихся террористами ИГИЛ - СБУ

В Одессе заблокировали транзит 750 кг психотропов, использующихся террористами ИГИЛ - СБУ

11:20 19.10.2020
"Письмо СБУ" к "Евросолидарности" было российской провокацией с целью дискредитации спецслужбы – "Опора"

"Письмо СБУ" к "Евросолидарности" было российской провокацией с целью дискредитации спецслужбы – "Опора"

11:19 19.10.2020
"Письмо СБУ" к Евросолидарности было провокацией российского происхождения с целью публичной дискредитации Службы – ОПОРА

"Письмо СБУ" к Евросолидарности было провокацией российского происхождения с целью публичной дискредитации Службы – ОПОРА

04:07 17.10.2020
Двум инспекторам-ревизорам налоговой в Харьковской области, из-за халатности которых бюджет недополучил более 8 миллионов гривен, грозит до 5 лет тюрьмы – ГБР

Двум инспекторам-ревизорам налоговой в Харьковской области, из-за халатности которых бюджет недополучил более 8 миллионов гривен, грозит до 5 лет тюрьмы – ГБР

03:44 16.10.2020
В населенных пунктах Харьковщины, попавших в "красную" зону, с понедельника закрываются развлекательные заведения, а школы уходят на каникулы

В населенных пунктах Харьковщины, попавших в "красную" зону, с понедельника закрываются развлекательные заведения, а школы уходят на каникулы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У здания суда, продлившего меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета, произошли столкновения

Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции зарегистрировали более 26 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В столичном регионе Италии с пятницы вводят комендантский час

На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 248 случаев заболевания коронавирусом

Премьер Польши выступает за введение ограничений из-за COVID-19 во всей стране

Зеленский подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

Заложники, которых удерживал в здании банка в Зугдиди вооруженный мужчина, освобождены

Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"

Гостаможня уволила и.о. начальника Одесской таможни Пудрика и инициировала полный ее аудит

Испания стала первой страной в Европе, где число заражений COVID-19 превысило миллион

В суд направлено обвинение против мастеров леса, допустивших незаконную вырубку дубов и ясеней в Октябрьском лесхозе в Харьковской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА