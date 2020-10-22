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02:35 22.10.2020

В столичном регионе Италии с пятницы вводят комендантский час

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В столичном регионе Италии с пятницы вводят комендантский час

Власти итальянского столичного региона Лацио намерены с пятницы ввести комендантский час, который призван предотвратить распространение коронавируса, сообщает газета "Репубблика".

Выходить на улицу жителям Лацио будет запрещено с полуночи до 5:00 по местному времени. Постановление вступит в силу 23 октября и будет действовать в течение 30 дней.

Также власти Лацио планируют принять новые ограничения в отношении школ и университетов. В частности, школьники старших классов частично перейдут на дистанционное обучение, а в университетах 75% занятий переносятся в онлайн-режим.

В понедельник власти итальянской области Ломбардия попросили правительство страны разрешить им ввести комендантский час для борьбы против коронавируса. Планируется, что с 22 октября с 23:00 до 5:00 в Ломбардии будет запрещено без крайней необходимости выходить из дома. Кроме того, власти этой северной итальянской области намерены обязать торговые центры не работать по выходным. Это правило не будет распространяться на центры, в которых продают продукты питания.

В Ломбардии, ставшей весной этого года эпицентром COVID-19 в Европе, ограничена работа баров. Согласно новым правилам, все бары в Ломбардии после 18:00 смогут обслужить посетителей только за столиками, продажа алкоголя на вынос запрещается. Принятые ограничения будут действовать по меньшей мере до 6 ноября.

В Италии наблюдается резкий рост случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки вирус был подтвержден более чем у 15 тыс. жителей страны. Всего в этой стране с начала пандемии зарегистрировали 499,6 тыс. заражений, скончались среди них более 36,8 тыс. человек. 257,3 тыс. пациентов полностью вылечились.

Теги: #италия #ограничения #коронавирус #меры
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