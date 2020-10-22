На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 248 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на вечер среды в Черновицкой области зарегистрировано 248 новых случаев заболевания коронавирусом, количество больных увеличивается, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Больных коронавирусом буковинцев ежедневно становится все больше. В течение последней недели областной лабораторный центр фиксирует более 200 новых случаев в сутки. Сегодня у нас очередной антирекорд в области - 248 вновь выявленных фактов инфицирования COVID-19", – написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Также сообщается, что за последние сутки зафиксировано 93 случая выздоровления. Всего с начала эпидемии в регионе инфицировано 18 562 человека, 9 688 выздоровели, 419 – умерли.