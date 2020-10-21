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23:05 21.10.2020

Зеленский подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

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Зеленский подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" № 931-IX, который парламент принял 30 сентября 2020,сообщила пресс-служба главы государства.

Документ определяет принципы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирование системы крови.

Кроме того, закон определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для предоставления равного доступа украинцев к качественным и безопасным компонентам донорской крови в необходимом количестве, а также с целью обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови.

Документ адаптирует отечественное законодательство к acquis (правовой системе – ИФ) Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно закону, в Украине должен быть создан уполномоченный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью и сбора информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и компонентами крови.

Кроме того, документ предусматривает создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами, и его интеграцию в eHealth.

Законом также предусмотрена возможность реализации проектов государственно-частного партнерства по привлечению инвестиций и усиления материально-ресурсного потенциала системы крови, а также в части открытия сферы для деятельности частных компаний под государственным контролем за донорской кровью.

 

бд

Теги: #зеленский #закон #доноры
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