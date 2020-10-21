События

22:41 21.10.2020

Заложники, которых удерживал в здании банка в Зугдиди вооруженный мужчина, освобождены

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Заложники, которых удерживал в здании банка в Зугдиди вооруженный мужчина, освобождены

Все заложники, которых удерживал в здании "Банка Грузии" в Зугдиди вооруженный мужчина, освобождены, сообщает в среду вечером грузинская телекомпания "Рустави-2".

Ранее СМИ сообщали, что налетчик, вооруженный автоматом и гранатой, потребовал 500 тысяч долларов и вертолет.

Позже в МВД заявили, что с захватившим заложников преступником ведутся интенсивные переговоры.

МВД пока не комментирует ситуацию.

Позднее "Рустави-2" сообщила, что захвативший заложников мужчина, предположительно, направляется к месту, где приземлился вертолет. По данным телекомпании, преступник удерживает трех человек.

Ранее СМИ сообщили, что преступник согласился освободить большую часть заложников. СМИ предположили, что полиция передала преступнику денежную сумму взамен на освобождение людей.

По данным СМИ, предположительно, сотрудники правоохранительных органов передали захватившему заложников мужчине денежную сумму.

Ранее сообщалось, что силовые структуры отвели от захваченного здания бронетехнику.

Теги: #грузия #заложники #освобождение
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