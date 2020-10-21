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22:19 21.10.2020

Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"

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Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 930-IX, сообщили в пресс-службе главы государства в среду вечером.

Парламент принял закон 30 сентября 2020.

Документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Кроме того, Кабинет Министров должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Теги: #дети #помощь #закон #зеленский
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