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21:45 21.10.2020

Гостаможня уволила и.о. начальника Одесской таможни Пудрика и инициировала полный ее аудит

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Гостаможня уволила и.о. начальника Одесской таможни Пудрика и инициировала полный ее аудит

Государственная таможенная служба сообщила об увольнении и.о. начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, объяснив, что за  два месяца на должности он показал негативный результат, а также инициировала полный аудит Одесской таможни.

"21 октября со своей должности уволен и.о. начальника Одесской таможни Гостаможенной службы Денис Пудрик. На эту должность Пудрик был назначен 21 августа", - сообщило ведомство в Телеграм-канале в среду вечером.

Причина увольнения - негативные результаты работы таможни за два месяца, поясняется в сообщении.

"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%", - уточнила таможня.

Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, отметили в ведомстве.

В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки, указано в сообщении.

 

 

Теги: #таможня #кадры
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