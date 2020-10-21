Зеленский сменил руководство СБУ в Волынской и Сумской областях – указы

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Павла Данюкова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Волынской области и назначил на эту должность Николая Лисененко.

Кроме того, глава государства освободил Олега Салюка с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Сумской области и назначил на эту должность Руслана Григоренко.

Соответствующие указы №№464/2020, 465/2020, 466/2020 и 467/2020 от 21 октября опубликованы на сайте президента в среду.

Данюков был назначен на должность руководителя облуправления СБУ указом Зеленского в ноябре 2019 года, Салюк – в марте 2020 года.