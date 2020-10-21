События

20:42 21.10.2020

В Киевской области полиция задержала злоумышленников, похитивших ребенка с целью получения выкупа

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В Киевской области полиция задержала злоумышленников, похитивших ребенка с целью получения выкупа

В Киево-Святошинском районе Киевской области правоохранители раскрыли организованную преступную группу, участники которой похитили шестилетнюю девочку с целью получения выкупа.

"По данным следствия, 21 октября 2020 года на территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс. долларов за возвращение ребенка. Они тщательно готовились к совершению преступления, распределив между собой роли и арендовав здание, в котором намеревались удерживать ребенка", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Совершение преступления происходило под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тыс. долларов лица, причастные к похищению, были задержаны. Ребенок был возвращен родителям.

С целью разоблачения преступной деятельности были одновременно проведены обыски в домовладениях и транспортных средствах участников этой организованной группы. Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.

Теги: #киев #ребенок #похищение
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