Комиссию по регулированию азартных игр возглавит ветеран АТО

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей возглавит ветеран АТО Иван Рудый, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Иван Рудый избран на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах", - написал Немчинов в Телеграм-канале.

Адвокат и член Ассоциации юристов Украины Елена Водолажко и координатор международных проектов Евгений Гетьман утверждены членами комиссии, добавил министр.

В отборе главы и шести членов комиссии изъявили желание принять участие 378 человек, 42 были допущены к собеседованию. Из них 20 подали документы на должность главы комиссии, 32 -на должности членов.

На должности ещё четырех членов комиссии будет объявлен дополнительный отбор.