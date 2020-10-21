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20:11 21.10.2020

У здания суда, продлившего меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета, произошли столкновения

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У здания суда, продлившего меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета, произошли столкновения

В Киеве группа активистов заблокировала выезд служебного транспорта с территории Шевченковского районного суда, в котором прошло заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Правоохранители проводят с гражданами разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок и обеспечить беспрепятственный проезд служебного автотранспорта", - указывается в сообщении.

Собранные данные по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отдел дознания Шевченковского управления полиции открыл уголовное дело по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Еще в ходе оглашения решения в зале суда пришедшие поддержать обвиняемых выразили крайнее недовольство решением суда: кричали "позор", использовали нецензурную лексику в адрес прокуроров и суда.

Исходя из видео, транслируемом рядом СМИ по окончании судебного заседания, под судом произошло столкновение между правоохранителями и людьми, которые пришли поддержать обвиняемых. Последние выстроились шеренгой, чтобы не допустить выезда Андрея Антоненко из суда в СИЗО, препятствовали выезду автозака. Полицейские оттесняли их, обеспечивая выезд автомобиля, в котором находился Антоненко. В ходе столкновения использовались дымовые шашки. Также на видео заметно, что полицейские задержали минимум одного человека, еще одного человека увезла скорая помощь.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

В среду, 21 октября, суд продлил меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета: содержание под стражей для Андрея Антоненко, круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личные обязательства для Яны Дугарь.

Теги: #киев #блокирование #суд
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