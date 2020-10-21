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19:59 21.10.2020

Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

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Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

Партия "Слуга народа" опровергла появившуюся в СМИ информацию о намерении инициировать отмену второго тура местных выборов в связи с распространением эпидемии Covid-19.

"Упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", - сообщает пресс-служба политсилы на телеграмм-канале.

В "Слуге народа" также подчеркнули, что выступают за честное и прозрачное проведение выборов для обновления власти на местах.

"Мы призываем сделать волеизъявление максимально безопасным для граждан и создать все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий во время проведения голосования", - отметили в партии.

Второй тур местных выборов должен состояться в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Будут выбирать глав громад, где насчитывается более 75 тыс. избирателей, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% плюс 1 голос. В громадах, где избирателей меньше, голову выбирают простым большинством.

Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив это пандемией COVID-19.

"20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной громады с количеством избирателей в 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы", - написала нардеп на своей странице в Facebook в среду.

Она пояснила, что основной целью принятия этого постановления является "недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины" и обеспечение противодействия распространению COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.

"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики", - резюмировала Грищенко.

Проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады, в настоящее время текст документа отсутствует.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Теги: #второй_тур #слуга_народа #выборы
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