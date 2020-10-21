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19:45 21.10.2020

СБУ пресекла деятельность чиновников ГАСИ, незаконно выдававших разрешения на начало строительства и сертификаты готовности ввода объектов в эксплуатацию

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СБУ пресекла деятельность чиновников ГАСИ, незаконно выдававших разрешения на начало строительства и сертификаты готовности ввода объектов в эксплуатацию

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

"Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ во время их "переговоров" относительно получения разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении "положительного" решения о выдаче документации", - сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновники ГАСИ с нарушением действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения на начло строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 50 обысков по адресам административных помещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствам. Изъятая документация будет добавлена в доказательную базу.

Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #гаси #коррупция #украина
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