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19:30 21.10.2020

Глава Минздрава Швейцарии считает ситуацию с COVID-19 в стране одной из худших в Европе

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Глава Минздрава Швейцарии считает ситуацию с COVID-19 в стране одной из худших в Европе

Ситуация с коронавирусом в Швейцарии ухудшается стремительно, заявил министр здравоохранения страны Ален Берсе.

"Еще три недели назад наша ситуация была одной из лучших на европейском континенте. Спустя три недели у нас одна из худших ситуаций в Европе", - сказал в среду Берсе, чьи слова приводят франкоязычные СМИ.

"Ситуация ухудшается, и ухудшается быстро", - добавил министр.

Он сообщил, что если введенные ранее меры не помогут остановить распространение вируса, то правительство может ужесточить ограничения. В следующую среду кабмин оценит, насколько эффективными оказались меры.

Его слова прозвучали после того, как за минувшие сутки в Швейцарии выявили рекордные для страны - 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель оказался на 14% выше, чем днем ранее, когда был также установлен рекорд по заболеваемости.

На минувших выходных в Швейцарии ввели обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе на железнодорожных станциях, аэропортах, торговых центрах. Работодателям рекомендовано перевести своих сотрудников на дистанционный формат.

За время пандемии в стране зафиксировали 91 тыс. случаев COVID-19. Более 2 тыс. человек скончались вследствие заражения инфекцией, еще 54 тыс. выздоровели. В стране проведено более 1,6 млн тестов на коронавирус.

Теги: #коронавирус #ситуация
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