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19:05 21.10.2020

Папа Римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

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Папа Римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

Папа Римский Франциск в среду выступил за то, чтобы однополые пары получили возможность зарегистрировать гражданские союзы, сообщает газета "Репубблика".

"Однополые люди имеют право быть семьей. Они - дети Божьи, и имеют право на семью", - говорится в его заявлении.

"У всех должна быть возможность создать семью... Следует создать закон о гражданских союзах, таким образом, эти люди тоже окажутся под защитой закона", - заявил понтифик.

Эту позицию Папа Римский высказывает не в первый раз. В 2016 году папа Франциск заявил, что Римской католической церкви следует принести извинения перед гомосексуалистами за то, как Ватикан ранее относился к ним. По его словам, у Церкви нет права осуждать гомосексуалистов, и она должна демонстрировать к ним уважение.

Кроме того, до этого он говорил, что не стоит осуждать священников за их нетрадиционную сексуальную ориентацию. Папа Римский заявлял, что следует простить священников-гомосексуалистов, а их грехи - отпустить.

В отличие от терпимой позиции этого папы римского, его предшественник Бенедикт XVI издал запрет на принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Теги: #ватикан #меншинства #понтифик
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