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18:27 21.10.2020

Войска США в восточной Европе гарантируют сдерживание любой дальнейшей активности РФ - постпред США при НАТО

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Войска США в восточной Европе гарантируют сдерживание любой дальнейшей активности РФ - постпред США при НАТО

Незаконная аннексия Крыма потребовала от США усиления присутствия в восточной Европе, поэтому войска США гарантируют сдерживание любой дальнейшей активности РФ в этом регионе, сообщила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"У нас есть ротирующиеся войска, которые мы перемещаем в рамках нашего Расширенного передового присутствия, которое включает восточных союзников: страны Балтии, Польшу, Румынию и Болгарию... И незаконная попытка забрать Крым у Украины потребовала от нас усиленного присутствия не на постоянной основе, это ротационный уровень войск, чтобы гарантировать, что мы сдерживаем любую дальнейшую активность России. И надеюсь, что в будущем Крым вернется (под юрисдикцию- ИФ) законной, суверенной территории Украины", - сказала она на онлайн-брифинге в среду.

Хатчисон подчеркнула, что США должны быть уверенны в том, что все их союзники в Восточной Европе защищены от агрессии РФ. "Мы объявили, что наши войска находятся в Восточной Европе на основе ротации. Это случилось после того, как Россия забрала Крым, точнее они не забрали его у Украины, он все еще является частью Украины, но Россия сейчас милитаризует Крым. По этой причине мы должны убедиться, что все наши союзники в регионе Черного Моря и в других местах, защищены", - пояснила постпред

Теги: #сша #ес #нато
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