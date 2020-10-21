Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заболел коронавирусом, сообщил журналистам его пресс-секретарь Ханно Каутц.

Сообщается, что у министра отмечаются пока только симптомы простуды, он немедленно отправился на домашний карантин.

При этом в понедельник Шпан принимал участие в заседании кабинета министров, которые тоже теоретически могли заразиться. Однако, как сообщает телеканал Welt, все министры якобы не обязаны уходить на карантин, потому что Шпан соблюдал правила гигиены и был в маске.

Между тем в Германии растет число инфицированных COVID-19. Специалисты института Роберта Коха и представители минздрава ФРГ предупредили, что в связи с приходом холодов и традиционного сезона гриппа, показатели заболевания коронавирусом будут увеличиваться.