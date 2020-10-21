События

19:00 21.10.2020

Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом

1 мин читать
Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заболел коронавирусом, сообщил журналистам его пресс-секретарь Ханно Каутц.

Сообщается, что у министра отмечаются пока только симптомы простуды, он немедленно отправился на домашний карантин.

При этом в понедельник Шпан принимал участие в заседании кабинета министров, которые тоже теоретически могли заразиться. Однако, как сообщает телеканал Welt, все министры якобы не обязаны уходить на карантин, потому что Шпан соблюдал правила гигиены и был в маске.

Между тем в Германии растет число инфицированных COVID-19. Специалисты института Роберта Коха и представители минздрава ФРГ предупредили, что в связи с приходом холодов и традиционного сезона гриппа, показатели заболевания коронавирусом будут увеличиваться.

Теги: #министр #заболевание #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 21.10.2020
Подготовка к саммиту "нормандского формата" ведется на уровне советников - кабмин ФРГ

Подготовка к саммиту "нормандского формата" ведется на уровне советников - кабмин ФРГ

16:29 20.10.2020
В Киеве открылась выставка "Слом на Востоке. Жизнь меняется"

В Киеве открылась выставка "Слом на Востоке. Жизнь меняется"

16:28 20.10.2020
Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

19:06 13.10.2020
Бундесбанк прогнозирует рост числа случаев неплатежеспособности компаний на 35%

Бундесбанк прогнозирует рост числа случаев неплатежеспособности компаний на 35%

00:34 12.10.2020
Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении выразила обеспокоенность эскалацией карабахского конфликта

Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении выразила обеспокоенность эскалацией карабахского конфликта

23:53 10.10.2020
Сборная Украины проиграла Германии со счетом 1:2 в Лиге наций

Сборная Украины проиграла Германии со счетом 1:2 в Лиге наций

09:47 06.10.2020
Заказы промпредприятий ФРГ в августе увеличились на 4,5%, рост зафиксирован четвертый месяц подряд

Заказы промпредприятий ФРГ в августе увеличились на 4,5%, рост зафиксирован четвертый месяц подряд

02:37 06.10.2020
Меркель примет Тихановскую в качестве "ключевой фигуры белорусской оппозиции"

Меркель примет Тихановскую в качестве "ключевой фигуры белорусской оппозиции"

19:30 02.10.2020
Посол Германии: необходимо провести судебную реформу, чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло

Посол Германии: необходимо провести судебную реформу, чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло

19:13 01.10.2020
Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

Власти Германии разрабатывают законопроект об "удаленке"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Postponing second round of local elections would leave cities in limbo – CVU

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла деятельность чиновников ГАСИ, незаконно выдававших разрешения на начало строительства и сертификаты готовности ввода объектов в эксплуатацию

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Глава Минздрава Швейцарии считает ситуацию с COVID-19 в стране одной из худших в Европе

Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупались за средства бюджета - ГФС

Папа Римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

Войска США в восточной Европе гарантируют сдерживание любой дальнейшей активности РФ - постпред США при НАТО

Президент Украины предлагает Раде отменить мораторий на открытие дел о банкротстве в период карантина

Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

Банкиры ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 6% до конца года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА